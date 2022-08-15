Украина будет заочно судить российского генерала за подрыв дамбы на Северо-Крымском канале

Херсонская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против заместителя командующего Черноморским флотом России генерал-майора Михаила Ясникова и командира 11 отдельной инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова. Их будут судить заочно за подрыв дамбы по Северо-Крымскому каналу, сообщил Офис генпрокурора.

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Следствие установило, что именно эти военные в конце февраля 2022 года руководили захватом сооружений Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала.

Ясников руководил незаконными действиями российских войск на гражданском объекте, который принадлежит к критической инфраструктуре и обеспечивает водой население, а также орошение полей в регионе, а командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах.

"Как следствие, значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, стало невозможным осуществление надлежащего орошения сельхозземель региона. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб государству в больших размерах", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ясникова и Маркова будут судить по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили все гидротехнические сооружения, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.

27 февраля оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

Андрей Водяный

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