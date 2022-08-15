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Украина будет заочно судить российского генерала за подрыв дамбы на Северо-Крымском канале

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 17:54
Украина будет заочно судить российского генерала за подрыв дамбы на Северо-Крымском канале - Фото
Фото: depositphotos.com

Херсонская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против заместителя командующего Черноморским флотом России генерал-майора Михаила Ясникова и командира 11 отдельной инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова. Их будут судить заочно за подрыв дамбы по Северо-Крымскому каналу, сообщил Офис генпрокурора.

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Следствие установило, что именно эти военные в конце февраля 2022 года руководили захватом сооружений Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала.

Ясников руководил незаконными действиями российских войск на гражданском объекте, который принадлежит к критической инфраструктуре и обеспечивает водой население, а также орошение полей в регионе, а командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах.

"Как следствие, значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, стало невозможным осуществление надлежащего орошения сельхозземель региона. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб государству в больших размерах", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ясникова и Маркова будут судить по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

  • 24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили все гидротехнические сооружения, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.
  • 27 февраля оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.
Андрей Водяный
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война Северо-Крымский канал
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