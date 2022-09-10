Украина и ЕС готовятся к "самой сложной зиме за долгие годы" – Шмыгаль

Украина готовится к "самой сложной зиме за долгие годы" вместе с Европейским Союзом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава правительства сообщил, что в связи с этим обсудил вчера с польским коллегой Матеушем Моравецким общий план действий.

По его словам, Украина готова рассмотреть открытие квот на экспорт угля в Польшу. Речь идет об отправке 100 000 тонн угля в сентябре, которые сейчас Польше критически необходимы.

Шмыгаль сообщил, что запасы угля в Украине составляют почти 2 млн тонн, и это в 2,5 раза больше, чем прошлогодние запасы к этому времени.

Также будет увеличена поставка в Польшу электроэнергии. Реконструкция ЛЭП от Хмельницкой АЭС до польской подстанции Жешув будет закончена раньше запланированного, что позволит экспортировать дополнительно 1000 МВт.

В ответ Украина запросила у Польши содействие для расширения экспортных квот в рамках ENTSO-Е.

Премьер сообщил что сейчас экспорт электроэнергии из Украины в ЕС составляет 300 МВт. Ведется работа по увеличению к концу года пропускной способности на 200-300 МВт в направлении Словакии, Румынии и Венгрии, а в направлении Польши – более чем на 1000 МВт.

Ранее сегодня Владимир Зеленский сообщил, что Польша обратилась к Украине с просьбой помочь в энергетической сфере.

С марта 2022 года украинская энергосистема работает синхронно с европейской континентальной сетью ENTSO-E и теперь является частью европейского энергетического пространства.

С 30 июня доступная пропускная способность между Украиной, Румынией и Словакией составляла 100 МВт, а с 30 июля она была увеличена до 250 МВт.

Украина готова увеличивать экспорт гораздо больше, чем позволяют в ЕС. Потенциал экспорта украинской электроэнергии, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год.

Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме "Амброзетти" 2 сентября заявил, что Украина даже сейчас при всех сложностях может экспортировать такой объем электричества, который соответствует минимум 8% потребления всей Италии.

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Сергій Бережний

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