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Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных

Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных - Фото
Фото: Минобороны
06.08.2019, 08:20

Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов подписали меморандум о поиске военнопленных и пропавших без вести

Минобороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Агентством по поиску военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Меморандум является результатом двухлетней работы Посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в соответствии с положениями меморандума стороны будут обмениваться особенностями поиска военнослужащих, пленных или пропавших без вести в результате агрессии России против Украины.

Это уже третий меморандум заключенный между США и Украиной по этому вопросу. До этого заключали меморандумы Министерство по делам ветеранов Украины и Служба безопасности Украины.

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минобороны пентагон обмен пленными
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