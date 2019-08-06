Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных

Фото: Минобороны

Минобороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Агентством по поиску военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Меморандум является результатом двухлетней работы Посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в соответствии с положениями меморандума стороны будут обмениваться особенностями поиска военнослужащих, пленных или пропавших без вести в результате агрессии России против Украины.

Это уже третий меморандум заключенный между США и Украиной по этому вопросу. До этого заключали меморандумы Министерство по делам ветеранов Украины и Служба безопасности Украины.