Украина, Молдова и Румыния создают новый трехсторонний формат
Сегодня в Одессе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с министрами иностранных дел Молдовы и Румынии. На встрече было принято общее коммюнике. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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"Сегодня в Одессе я принимал министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы создать новый трехсторонний формат", – написал Кулеба в Twitter.
Вместе с министрами энергетики главы МИД договорились о реализации ряда проектов, которые расширят поставки электроэнергии из Украины в Молдову и Румынию.
Министры также обсудили евроинтеграционный процесс Украины и Молдовы.
В общем коммюнике стороны осудили продолжающуюся агрессию России против Украины, осудили захват Запорожской атомной электростанции, договорились заключить трехстороннее соглашение с целью укрепления взаимосвязанности энергоснабжения между тремя странами, договорились тесно сотрудничать по увеличению двусторонних коммерческих поставок электроэнергии. Подробнее — на сайте МИД.
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