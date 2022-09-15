Украина, Молдова и Румыния создают новый трехсторонний формат

Сегодня в Одессе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с министрами иностранных дел Молдовы и Румынии. На встрече было принято общее коммюнике. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня в Одессе я принимал министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы создать новый трехсторонний формат", – написал Кулеба в Twitter.

Вместе с министрами энергетики главы МИД договорились о реализации ряда проектов, которые расширят поставки электроэнергии из Украины в Молдову и Румынию.

Министры также обсудили евроинтеграционный процесс Украины и Молдовы.

В общем коммюнике стороны осудили продолжающуюся агрессию России против Украины, осудили захват Запорожской атомной электростанции, договорились заключить трехстороннее соглашение с целью укрепления взаимосвязанности энергоснабжения между тремя странами, договорились тесно сотрудничать по увеличению двусторонних коммерческих поставок электроэнергии. Подробнее — на сайте МИД.

Читайте также: Венгрия требует от ЕС гарантий, что российская атомная энергетика не попадет под санкции

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.