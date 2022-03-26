Украина не откажется от фундаментальной безопасности ради ситуативных успехов – Подоляк

На переговорах с Россией Украина не будет разменивать фундаментальные гарантии безопасности на ситуативные успехи. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью Frankfurter Allgemeine.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Переговоры с Россией идут тяжело, потому что "РФ пока еще не осознала всю глубину своего падения", сказал Подоляк.

Он считает, что Россия своим поведением создала себе репутацию монстра, которого следует сторониться, вместо репутации респектабельного члена международного сообщества, утратила авторитет как экономический партнер и упала в глазах даже ее собственных элит.

Говоря о подходе к переговорному процессу, Подоляк подчеркнул, что украинская делегация "не намерена разменивать ситуативные успехи на глобальные инструменты безопасности". На переговорах также не обсуждается вопрос "нейтралитета" Украины, утверждает советник, а вместо этого делается акцент на системных гарантиях безопасности, в том числе военной, со стороны целого ряда влиятельных стран, включая США.

На вопрос о восстановлении территориальной целостности Украины, включая Крым и ОРДЛО, Подоляк сказал, что это самый важный вопрос, который будет обсуждаться на переговорах президентов Украины и России.

Успех на переговорах возможен, считает советник, но только после того, как Россия осознает, что от продолжения войны она потеряет больше, чем Украина. Для этого необходима не только эффективная работа ВСУ, но и помощь от партнеров – средства ПВО, оружие для снятия блокады Мариуполя и других городов, а также максимальное усиление санкций.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.