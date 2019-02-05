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05.02.2019, 11:35

Украина остается "частично свободной" страной - Freedom House

Украина остается "частично свободной" страной - Freedom House - Фото
Фото: Pixabay

Freedom House фиксирует снижение уровня свободы в мире 13 год подряд

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Украина сохранила статус "частично свободной" страны, а временно оккупированный Россией Крым - статус "несвободной территории". Об этом правозащитная организация Freedom House сообщает в новом отчете.

В списке "частично свободных" стран, кроме Украины, находится еще 59 государств и пять территорий.

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"Несвободных" стран в мире Freedom House насчитал 50, а также восемь таких территорий. "Свободных" стран и территорий - 87.

В целом Freedom House фиксирует снижение уровня свободы в мире 13 год подряд, начиная с 2005 года. "Демократия отступает", - гласит отчет.

Всего в рейтинг Freedom House за 2019 год включены 209 стран и территорий.


Схема: Freedom House (зеленый - "свободная страна", желый - "частично свободная", фиолетовый - "несвободная")
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Теги: Freedom House
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