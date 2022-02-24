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Украина отвоевала Счастье: ВСУ убили 50 российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 09:54

Вооруженные силы Украины отвоевали город Счастье в Луганской области, убиты 50 захватчиков. Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВСУ и Стратком.

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"Город Счастье под контролем. Уничтожены 50 российских оккупантов. 45 000 мешков для трупов им будет мало. Держим строй", – заявили в Сухопутных войсках.

Марк Сировой
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ВСУ война Донбасс счастье
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