Украина отвоевала Счастье: ВСУ убили 50 российских оккупантов
24.02.2022, 09:54
Вооруженные силы Украины отвоевали город Счастье в Луганской области, убиты 50 захватчиков. Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВСУ и Стратком.
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"Город Счастье под контролем. Уничтожены 50 российских оккупантов. 45 000 мешков для трупов им будет мало. Держим строй", – заявили в Сухопутных войсках.
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