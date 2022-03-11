Украина отзывает более 300 миротворцев – ООН

Украина подала запрос на вывод 308 миротворцев. Они расположены на Кипре, а также в Косово, Мали, Южном Судане и Абье (спорный регион с большими залежами нефти в Судане, на который претендует также Южный Судан), сообщил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, среди них 250 военнослужащих, 36 штабных офицеров и экспертов, а также 22 полицейских.

Ранее ООН получила от Украины еще один запрос на вывод своего контингента из Демократической Республики Конго. Это позволит Украине вернуть восемь вертолетов Ми-8.

7 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об отзыве украинских миротворцев ООН для участия в защите против российского вторжения.

Юрий Смирнов

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