Украина получит 105-мм пушки L119. Артиллеристов будет учить Новая Зеландия

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник заявила об отправке в Европу дополнительного контингента в составе 30 военных для обучения украинских артиллеристов. Об этом пишет местное издание Newshub.

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Новозеландские военные будут показывать, как пользоваться пушкой L119 (она же M119). Обучение каждого орудийного расчета будет длиться около недели, тренировки запланированы для 230 украинских артиллеристов.

L119 – это легкое 105-мм орудие, предназначенное для поддержки пехоты. Эта пушка мобильнее, чем системы большего калибра, но у нее не такая большая дальнобойность и мощность действия.

"Новую Зеландию конкретно попросили отправить команду тренеров с этой целью", – подчеркнула Ардерн.

Процесс будет координироваться Великобританией. Она обеспечит перелет новозеландских военных, предоставит боеприпасы и другое необходимое оборудование.

Новая Зеландия в свою очередь передаст Украине около 40 орудийных прицелов, а также небольшое количество боперипасов для учебных целей.

Тренировки начнутся в июне.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес еще в апреле говорил, что Лондон передаст Украине легкие 105-мм буксированные гаубицы.

Андрей Водяный

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