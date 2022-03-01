Украина получит 70 боевых самолетов от ЕС
01.03.2022, 06:27
МиГ-29 (фото - EPA)
Международные партнеры передадут Украине 70 самолетов для Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
В частности, Болгария передаст 16 МиГ-29 и 14 Су-25, Польша – 28 МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
В случае необходимости, самолеты смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания, отмечается в сообщении.
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