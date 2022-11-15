Украина предоставит гуманитарную помощь странам Африки и Азии, чтобы там не было голода

Украина окажет гуманитарную помощь государствам Африки и Азии. Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.

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Инициатива осуществляется "в целях содействия преодолению голода" в африканских и азиатских странах.

Министерству иностранных дел дано задание определить список государств, больше других нуждающихся в такой помощи.

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Євген Пилипенко

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