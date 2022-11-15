Украина предоставит гуманитарную помощь странам Африки и Азии, чтобы там не было голода
15.11.2022, 14:50
Владимир Зеленский (Фото — Офис президента)
Украина окажет гуманитарную помощь государствам Африки и Азии. Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Инициатива осуществляется "в целях содействия преодолению голода" в африканских и азиатских странах.
Министерству иностранных дел дано задание определить список государств, больше других нуждающихся в такой помощи.
- В октябре Украина сократила экспорт до $3,8 млрд. Импорт вырос на 2%.
- 9 ноября Еврокомиссия подала план макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро.
- 11 ноября Япония выделила $14 млн на транспортировку украинского зерна в Сомали.
- 15 ноября президент предложил G20 гуманитарную программу Grain from Ukraine.
- Зеленский также заявил, что Украина хочет расширить зерновую инициативу, добавив туда еще два порта: Николаев и Ольвия.
Читайте также: Россия согласится продолжить Черноморскую зерновую инициативу – Bloomberg
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністраторРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии