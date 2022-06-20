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Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 13:34
Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию - Фото
Фото: Zmina

Верховная Рада в понедельник, 20 июня, ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция). Законопроект №0157 о ратификации поддержали 259 депутатов, сообщил представитель Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 193 депутата из Слуги народа. Остальные голоса дали Платформа за жизнь и мир (15), Доверие (13), Восстановление Украины (12), Голос (10), Европейская солидарность (9), внефракционные депутаты (5) и За будущее (2).

Против было всего 8 голосов.

Украина не рассматривает ни одно из положений конвенции как обязывающее ее к изменению Конституции, Семейного кодекса или других законов относительно институтов брака, семьи и усыновления.

Выполнение обязательств конвенции на временно оккупированных территориях не гарантируется, а любые созданные там органы нелегитимны, их акты, решения и документы недействительны и не создают никаких правовых последствий.

Стамбульская конвенция – международное соглашение Совета Европы. Она подписана 45 странами и Евросоюзом. Украина присоединилась к ней в 2011 году, но конвенция до сих пор не была ратифицирована Радой.
  • В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за прописанных в нем понятий "гендер" и "сексуальная ориентация". Тогда депутаты решили, что сначала нужно подготовить оговорки к конвенции, которые отвечали бы "моральным украинским ценностям".
  • Против ратификации Стамбульской конвенции неоднократно выступал Совет церквей Украины. Там считают, что в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, подменяющей "привычное понятие биологического пола". Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.
Андрей Водяный
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верховная рада Стамбульская конвенция ратификация
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