Украинцы смогут за границей оформлять ID-карты и паспорта

Правительство Украины приняло постановление, которое открывает возможность для граждан за рубежом оформлять ID-карты и загранпаспорта. Пилотный проект системы оформления украинских документов уже запущен в Варшаве.

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В столице Польши с августа будет открыт центр Государственного предприятия "Документ", но уже сейчас находящиеся в Польше украинцы могут подавать заявления через мобильные комплексы – специально оснащенные микроавтобусы.

В МВД заявили, что первые готовые документы можно будет получить в Варшаве уже в начале августа и что срок их изготовления составит до 20 дней.

Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев – сейчас их свыше 4,3 млн.

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Сергей Бережной

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