Украина создаст Международный центр разминирования для ликвидации остатков "русского мира"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале работы над созданием Международного центра разминирования территорий Украины, где проходили боевые действия. Также, Кабмин работает над созданием Государственной противоминной стратегии, которая будет включать просветительскую программу для населения и детей.

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Создание Международного центра разминирования украинских территорий Шмыгаль обсудил з заместителем Генсекретаря ООН, с лидерами европейских стран и со всеми теми, с кем вместе посещали Бучу и Бородянку.

Приоритетной задачей перед руководством страны остается разминирование территории боевых действий. На сегодняшний день саперы обезвредили более 80 000 мин, бомб и снарядов, которые оставила оккупационная армия РФ. Ежедневно пиротехники обезвреживают по 4-5 тысяч взрывоопасных предметов. По словам Шмыгаля, процесс разминирования займет месяцы и даже годы, чтобы полностью избавиться от последствий "русского мира".

"Наши саперы находят заминированные детские игрушки, стиральные машинки, мешки с картошкой, детские площадки. В лесах расставлены растяжки, а в полях закопаны тысячи мин. Действия российских войск на территории Украины – это чистое зло, которое должно быть наказано и никогда не может быть прощенным", – сказал премьер-министр.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с МВД и другими министерствами разрабатывает Государственную противоминную стратегию. Программа должна включать не только поиск и обезвреживание опасных участков, а также заниматься информационной кампанией в школах и в медиа, чтобы рассказывать о том, как могут выглядеть взрывоопасные предметы и как вести себя с ними.

В рамках программы ликвидации последствий боевых действий, на сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

Для ускорения процесса разминирования, МВС поручило увеличить количество саперов и спасателей, чтобы эффективнее проверить тысячи квадратных километров.

Анна Чуданова

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