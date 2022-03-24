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Украина спасла тонущих моряков РФ и надеется обменять их на защитников Змеиного – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 11:05
Украина спасла тонущих моряков РФ и надеется обменять их на защитников Змеиного – Верещук - Фото
Фото - ГПСУ

Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных защитников острова Змеиный, обменяв их на российских моряков, которых спасли, когда те тонули. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук в интервью Суспільному.

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"Здесь (среди российских пленных. – Ред.) есть моряки. Мы, кстати, спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей", – сказала Верещук.

Она отметила, что РФ изъявила желание забрать своих моряков, которых спасли, когда те тонули в Черном море.

"И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем. Но дело в том, что там не только моряки, но и, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", – сообщила Верещук.

Она рассказала, что уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к ней по поводу возможности паритетного обмена: моряка – на моряка, водителя – на водителя.

"Я говорю – хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских глав, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, предоставляемые РФ, которые мы предоставляем", – отметила министр.

  • Российские войска атаковали остров Змеиный в первый же день войны, 24 февраля. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону, но оккупантам все же удалось захватить остров. Россияне предлагали украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться, но ГПСУ в ответ отправила российский военный корабль в известном направлении.
  • 28 февраля стало известно, что защитники острова Змеиный живы и находятся в плену российских оккупантов.
Оксана Житнюк
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