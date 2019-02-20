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20.02.2019, 17:11

Украина стала чаще отказывать во въезде гражданам Израиля - ГПСУ

Украина стала чаще отказывать во въезде гражданам Израиля - ГПСУ - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Однако в Госпогранслужбе считают, что говорить о существовании предвзятости к гражданам Израиля, нельзя

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Украина в последнее время стала чаще отказывать гражданам Израиля в пересечении границы. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В последнее время количество отказов в отношении граждан Израиля увеличилось. Причиной чаще всего является то, что некоторые из них не могут подтвердить цель путешествия, не имеют обратных билетов, не знают, где они будут проживать, не владеют другой информацией относительно цели их визита", - рассказал Слободян.

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По его информации, пограничники каждый день отказывают в разрешении на въезд 10-15 гражданам Израиля. Всего в 2019 году выдано 96 таких отказов.

Вместе с тем, по словам Слободяна, Израиль за аналогичный период времени отказал во въезде более чем 500 украинцам.

"Говорить о том, что с нашей стороны есть какая-то предвзятость к гражданам Израиля, нельзя. О симметричном ответе речь не идет", - сказал представитель ГПСУ.

Вчера в израильских СМИ появилась информация, что якобы в аэропорту Борисполь пограничники не впустили туристическую группу с гидом из Израиля в количестве более 30 человек.

15 февраля в израильском аэропорту Бен Гурион задержали самолет из Украины со 140 пассажирами. Это было сделано властями Израиля в знак протеста против того, что Украина отказала во въезде 35 израильтянам.

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Теги: Израиль, граница, госпогранслужба, Борисполь, пограничник
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