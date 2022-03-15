Украина удивлена отменой Израилем безвиза для украинцев, считает это недружественным шагом
Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил удивление последним решение Израиля приостановить безвизовый режим для украинских граждан и внедрить для них систему электронных разрешений для въезда в страну. Об этом Ермак написал в Facebook.
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"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении", – написал Ермак.
Он отметил, что украинская власть будет "жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев".
"Напомню всем нашим партерам: ваши народы давно и ясно показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?" – написал глава ОП.
"Мы победим. Победим, несмотря ни на что. Вместе с народами мира. И если понадобится – вопреки желаниям и решениям иностранных чиновников", – добавил Ермак.
- Сегодня Министерство внутренних дел Израиля изменило правила въезда граждан Украины в страну, существенно их ужесточив. Также Израиль отказался принимать украинских беженцев.
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