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29.04.2019, 10:04

Украина увеличивает военные расходы, Россия сокращает – SIPRI

Украина увеличивает военные расходы, Россия сокращает – SIPRI - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным отчета, расходы Украины возросли на 21% до $4,8 млрд, России - сократились на 3,5%

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В 2018 году мировые военные расходы выросли до $1,8 триллиона, что на 2,6% больше, чем в 2017 году. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) от 29 апреля.

По данным отчета, этот показатель - самый высокий с 1988 года.

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"В 2018 году мировые военные расходы составили 2,1% мирового валового внутреннего продукта или $239 на человека", - отмечается в сообщении

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них приходилось 60% мировых военных расходов.

США потратили на оборону $649 млрд, Китай – $250 млрд (в Китае рост военных расходов наблюдался 24-й год подряд).

"Военные расходы США увеличились впервые с 2010 года, в то время как расходы Китая росли 24-й год подряд", - уточняется в сообщении.

Возросли свои военные расходы в 2018 году и несколько стран в Центральной и Восточной Европе

Расходы Польши выросли на 8,9% до $11,6 млрд, расходы Украины – на 21% до $4,8 млрд.  Украина в общем рейтинге стран по расходам на военные нужды поднялась на четыре позиции и заняла 39 место.

"Рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России. Несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились", - уточнил научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI Питер Веземан.

В 2018 году военные расходы России сократились на 3,5% по сравнению с 2017 годом и составили $61,4 млрд.

Ранее институт сообщал, что в Украине финансирование оборонки в 2017 году выросло на 10%, однако этот рост съела инфляция, из-за чего уровень де-факто снизился на 2%. 

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Теги: Россия, ВСУ, отчет, sipri
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