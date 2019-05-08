Украина вошла в состав двух структур ООН

Фото: twitter/UKRinUN

Украина будет представлена в составе двух комиссий ООН - комиссии по народонаселению и развитию, а также в комиссии по наркотическим средствам. Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая.

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"Сегодня Украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссию по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы)", - сказано в сообщении.

Всего в ООН 10 функциональных комиссий. Они входят в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

В полномочия членов комиссии по народонаселению и развитию входит, в частности, решение проблем интеграции и развития народов, формирования советов правительственной политики в этой области.

В рамках комиссия ООН по наркотическим средствам Украина также будет заниматься борьбой с распространением наркотиков, преступлениями с их нелегальным изготовлением и оборотом. Штаб-квартира управления находится в Вене.