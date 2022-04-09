Украина ввела торговое эмбарго против России

Правительство на сегодняшнем заседании ввело торговое эмбарго против страны-агрессора России. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", – написал он.

Кроме того, на заседании денонсированы соглашения между правительством Украины и правительством Беларуси о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Также денонсирован договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.

Продлен срок обращения внутренне перемещенными лицами на получение вида на жительство с марта 2022 года по 30 апреля 2022 года включительно. Предусмотрено, что средства, поступившие на счет для оказания помощи пострадавшему гражданскому населению, среди прочего, могут быть направлены на оказание денежной помощи населению.

Отменено квотирование экспорта крупного рогатого скота, мяса крупного рогатого скота и мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, и внесены указанные позиции в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Создана рабочая группа по защите прав и свобод граждан Украины, находящихся на территории государств-членов ЕС и других государств как временно перемещенных лиц.

Образован координационный совет по вопросам логистики в сельском хозяйстве.

Вадим Ребрина

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