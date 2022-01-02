Украина закрыла внутренние водные пути для российских судов

С 1 января Украина закрыла свои внутренние водные пути для российских судов. Об этом говорится в положениях закона о внутреннем водном транспорте, который вступил в силу с началом 2022 года.

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По закону, запрещается заход во внутренние водные пути Украины судам, которые ходят под флагом страны-агрессора или принадлежат физическим или юридическим лицам, которые зарегистрированы в РФ.

Также запрещено ходить под флагом Украины судам, которыми:

– владеют граждане страны-агрессора или зарегистрированные в ней юрлица;

– бенефициарами или акционерами которых являются граждане России или само государство-агрессор.

Таким судам запрещается осуществлять грузовые или пассажирские перевозки, каботажные рейсы на внутренних водных путях Украины.

Под аналогичные запреты попадают суда физлиц и компаний, против которых введены санкции.

СПРАВКА. Согласно закону, внутренними водными путями Украины являются судоходные поверхностные воды, кроме акватории морских портов, судоходных каналов и внутренних морских вод. В объяснительной записке к закону Мининфраструктуры объясняло, что к ним относятся реки Днепр, Дунай, Днестр и другие, определенные европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения.

Закон о внутреннем водном транспорте был принят Радой в декабре 2020 года. Он определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности водного транспорта.

Марк Сировой

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