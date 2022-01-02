Украина закрыла внутренние водные пути для российских судов
С 1 января Украина закрыла свои внутренние водные пути для российских судов. Об этом говорится в положениях закона о внутреннем водном транспорте, который вступил в силу с началом 2022 года.
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По закону, запрещается заход во внутренние водные пути Украины судам, которые ходят под флагом страны-агрессора или принадлежат физическим или юридическим лицам, которые зарегистрированы в РФ.
Также запрещено ходить под флагом Украины судам, которыми:
– владеют граждане страны-агрессора или зарегистрированные в ней юрлица;
– бенефициарами или акционерами которых являются граждане России или само государство-агрессор.
Таким судам запрещается осуществлять грузовые или пассажирские перевозки, каботажные рейсы на внутренних водных путях Украины.
Под аналогичные запреты попадают суда физлиц и компаний, против которых введены санкции.
СПРАВКА. Согласно закону, внутренними водными путями Украины являются судоходные поверхностные воды, кроме акватории морских портов, судоходных каналов и внутренних морских вод.
В объяснительной записке к закону Мининфраструктуры объясняло, что к ним относятся реки Днепр, Дунай, Днестр и другие, определенные европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения.
- Закон о внутреннем водном транспорте был принят Радой в декабре 2020 года. Он определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности водного транспорта.
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