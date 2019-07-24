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Украине передали 64 заключенных из Луганской области

Украине передали 64 заключенных из Луганской области - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.07.2019, 14:25

Украинской стороне передали 64 человека, которые отбывали наказание в отдельных районах Луганской области

На контролируемую правительством Украины территорию вернули 64 человека, которые отбывали наказание в отдельных районах Луганской области. Об этом уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

Она уточнила, что это шестая успешная передача заключенных из оккупированніх районов Луганской области, а с декабря 2018 года переместили 319 человек.

Всего с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 – с оккупированной части Донецкой области и 12 человек – из аннексированного Россией Крыма.

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Людмила Денисова
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