Украине передали 64 заключенных из Луганской области

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На контролируемую правительством Украины территорию вернули 64 человека, которые отбывали наказание в отдельных районах Луганской области. Об этом уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

Она уточнила, что это шестая успешная передача заключенных из оккупированніх районов Луганской области, а с декабря 2018 года переместили 319 человек.

Всего с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 – с оккупированной части Донецкой области и 12 человек – из аннексированного Россией Крыма.