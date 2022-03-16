Украине понадобится более $500 млрд на восстановление после войны – Шмыгаль

Украине понадобится более $500 млрд для восстановления после войны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Киеве с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, премьер-министрами Польши Матеушем Моравецким, Чехии Петером Фиалой и Словении Янезом Яншей.

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"Предварительные расчеты говорят, что прямые единоразовые потери для Украины составляют более $500 млрд. Это – те деньги, которые будут нужны, чтобы восстанавливать нашу страну и за счет средств репараций РФ, и за счет средств наших партнеров", – сказал он.

Шмыгаль добавил, что Украина будет работать над арестом имущества России за границей.

"Мы верим, что страны-партнеры точно так же присоединяться к этому масштабному плану", – сказал премьер.

Шмыгаль также заверил, что после все разрушенные объекты будут восстановлены.

11 марта в Минэкономики заявили, что Украина рассчитывает получить $415 млрд арестованных валютных резервов Центробанка России.

Марк Сировой

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