Украинская армия уничтожила еще 200 российских военных и 19 танков: сводка о потерях врага

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 200 российских военных и 19 танков, с начала полномасштабной войны ликвидированы 21 800 солдат армии РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С 24 февраля по 24 апреля потери армии РФ составили:

личного состава – около 21 800 человек ликвидировано (+200),

танков ‒ 873 единиц (+19),

боевых бронированных машин ‒ 2238 (+33),

артиллерийских систем – 408 (+5),

РСЗО – 147 (+4),

средств ПВО – 69 (0),

самолетов – 179 (+2),

вертолетов – 154 (0),

автомобильной техники – 1557 (+14),

кораблей/катеров – 8 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191 (+9).

Спецтехники – 28 (+1).

Пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой

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