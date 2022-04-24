Украинская армия уничтожила еще 200 российских военных и 19 танков: сводка о потерях врага
Силы обороны Украины за сутки уничтожили 200 российских военных и 19 танков, с начала полномасштабной войны ликвидированы 21 800 солдат армии РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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С 24 февраля по 24 апреля потери армии РФ составили:
личного состава – около 21 800 человек ликвидировано (+200),
танков ‒ 873 единиц (+19),
боевых бронированных машин ‒ 2238 (+33),
артиллерийских систем – 408 (+5),
РСЗО – 147 (+4),
средств ПВО – 69 (0),
самолетов – 179 (+2),
вертолетов – 154 (0),
автомобильной техники – 1557 (+14),
кораблей/катеров – 8 (0),
цистерн с ГСМ – 76 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 191 (+9).
Спецтехники – 28 (+1).
Пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
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