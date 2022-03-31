UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 17:41
Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото - Фото
Разбитая боевая техника российских оккупантов (фото - 93 бригада)

Вооруженные силы Украины выбили оккупационные российские войска еще из двух населенных пунктов в Черниговской области. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Север".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет о поселках Слобода и Лукашовка в 10-15 км на юго-юго-восток от Чернигова.

Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Военные отметили, что сейчас идет очистка освобожденной местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами.

Местным жителям, которые были в оккупации, оказывается помощь.

Как написал в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, местные жители "измучены, но это не поколебало веру в Украину". 

Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Читайте также: Генерал ВСУ: Живого врага в Киеве не будет, Вышгород наш, и скоро – очень хорошие новости

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чернигов освобождение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 