Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото
31.03.2022, 17:41
Разбитая боевая техника российских оккупантов (фото - 93 бригада)
Вооруженные силы Украины выбили оккупационные российские войска еще из двух населенных пунктов в Черниговской области. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Север".
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Речь идет о поселках Слобода и Лукашовка в 10-15 км на юго-юго-восток от Чернигова.
Военные отметили, что сейчас идет очистка освобожденной местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами.
Местным жителям, которые были в оккупации, оказывается помощь.
Как написал в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, местные жители "измучены, но это не поколебало веру в Украину".
- Также вчера-сегодня ВСУ освободили от оккупантов несколько поселков близ Кривого Рога и Запорожья.
- На Киевском направлении 700 единиц техники оккупантов выехало в сторону Беларуси, сообщили в Генштабе.
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