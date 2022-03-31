Украинская армия выбила российских оккупантов из двух сел под Черниговом: фото

Вооруженные силы Украины выбили оккупационные российские войска еще из двух населенных пунктов в Черниговской области. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Север".

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Речь идет о поселках Слобода и Лукашовка в 10-15 км на юго-юго-восток от Чернигова.

Военные отметили, что сейчас идет очистка освобожденной местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами.

Местным жителям, которые были в оккупации, оказывается помощь.

Как написал в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, местные жители "измучены, но это не поколебало веру в Украину".

Также вчера-сегодня ВСУ освободили от оккупантов несколько поселков близ Кривого Рога и Запорожья.

На Киевском направлении 700 единиц техники оккупантов выехало в сторону Беларуси, сообщили в Генштабе.

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Евгений Пилипенко

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