Украинские военные под Ровно тренируются по стандартам НАТО: фото

На полигоне оперативного командования Запад завершается цикл подготовки офицеров по утвержденным украинской армией стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ровенской облгосадминистрации.
Сообщается, что подготовка украинских бойцов в рамках программы Орбитал проходит уже несколько лет подряд.
Фото: rv.gov.ua
В этом же году на ровенском полигоне, под руководством британских военных, впервые проводилась подготовка инструкторов ВСУ.
Отмечается, что участники курса подготовки также получат специальные аттестаты НАТО.
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