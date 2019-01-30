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30.01.2019, 15:41

Украинские военные под Ровно тренируются по стандартам НАТО: фото

Украинские военные под Ровно тренируются по стандартам НАТО: фото - Фото
Фото: rv.gov.ua

Подготовка военных ВСУ по программе Орбитал проходит уже несколько лет, но инструкторов для украинской армии в этом году готовили впервые

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На полигоне оперативного командования Запад завершается цикл подготовки офицеров по утвержденным украинской армией стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ровенской облгосадминистрации.

Сообщается, что подготовка украинских бойцов в рамках программы Орбитал проходит уже несколько лет подряд.

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Фото: rv.gov.ua

В этом же году на ровенском полигоне, под руководством британских военных, впервые проводилась подготовка инструкторов ВСУ.

Отмечается, что  участники курса подготовки также получат специальные аттестаты НАТО.

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Теги: ВСУ, нато, учения
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