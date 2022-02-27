Украинские военные сбили под Киевом еще два вертолета РФ
27.02.2022, 15:30
Все, что осталось от вертолетов РФ (фото - Антон Геращенко)
На севере Киева сбиты два вертолета Российской Федерации. Об этом в telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Всего, по ориентировочным данным Минобороны, суммарные потери России в воздухе за предыдущие три дня войны (24-26 февраля) составили: 27 самолетов и 26 вертолетов.
- В Генштабе ВСУ сообщают, что Россия устроила перегруппировку войск для новой атаки на Киев. Для этого на аэродром Мачулищи в Беларуси переброшены 10 вертолетов и два самолета Ан-124, на аэродром Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.
- Командующий обороны Киева – генерал-полковник Александр Сирский, комендант обороны – полковник Сергей Собко.
- По данным властей США, за первые три дня полномасштабной войны российские войска выпустили более 250 баллистических ракет по объектам на украинской территории. Одна из них вчера попала по нефтебазе КЛО в Крячках, неподалеку от Василькова.
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