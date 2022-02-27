Украинские военные сбили под Киевом еще два вертолета РФ

На севере Киева сбиты два вертолета Российской Федерации. Об этом в telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Всего, по ориентировочным данным Минобороны, суммарные потери России в воздухе за предыдущие три дня войны (24-26 февраля) составили: 27 самолетов и 26 вертолетов.

В Генштабе ВСУ сообщают, что Россия устроила перегруппировку войск для новой атаки на Киев. Для этого на аэродром Мачулищи в Беларуси переброшены 10 вертолетов и два самолета Ан-124, на аэродром Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Командующий обороны Киева – генерал-полковник Александр Сирский, комендант обороны – полковник Сергей Собко.

По данным властей США, за первые три дня полномасштабной войны российские войска выпустили более 250 баллистических ракет по объектам на украинской территории. Одна из них вчера попала по нефтебазе КЛО в Крячках, неподалеку от Василькова.

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Валерия Кондратова

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