Украинские защитники на востоке уничтожили 20 оккупантов
11.06.2022, 23:12
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)
Украинские защитники из оперативно-тактической группировки "Восток" уничтожили сегодня 20 оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба группировки.
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Также украинские бойцы на востоке уничтожили один БМП, четыре единицы автомобильной техники и три БПЛА врага.
- Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Также вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино.
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