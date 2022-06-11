Украинские защитники на востоке уничтожили 20 оккупантов

Украинские защитники из оперативно-тактической группировки "Восток" уничтожили сегодня 20 оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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Также украинские бойцы на востоке уничтожили один БМП, четыре единицы автомобильной техники и три БПЛА врага.

Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Также вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино.

Вадим Ребрина

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