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Украинские защитники на востоке уничтожили 20 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 23:12
Украинские защитники на востоке уничтожили 20 оккупантов - Фото
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские защитники из оперативно-тактической группировки "Восток" уничтожили сегодня 20 оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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Также украинские бойцы на востоке уничтожили один БМП, четыре единицы автомобильной техники и три БПЛА врага.

  • Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Также вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. 
Вадим Ребрина
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отг восток
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