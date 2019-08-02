Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу в 2019 году

Фото: dpsu.gov.ua

Количество отказов украинцам во въезде в Польшу в первом полугодии 2019 года составило 27 923, что на 12% больше, чем в аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитический центр "Европа без границ", ссылаясь на данные Госпогранслужбы Украины.

Директор центра "Европа без границ" Ирина Сушко заявила, что эти данные свидетельствуют о стабилизации тренда после 50% роста количества отказов в 2018 году.

Сушко напомнила, что резкий рост отказов был прогнозируемым, потому что после начала действия безвизового режима с Европейским союзом - отказы перенеслись с этапа получения визы на этап пересечения границы.

При этом в "Европе без границ" заметили, что рост количества отказов - это, вероятнее всего, статистическое заблуждение, потому что, по словам Сушко, "если мы возьмем данные за 2016 год, до безвиза, прибавим отказы в визе к отказам на границе и сравним их с аналогичными данными за 2018 год, то увидим, что общее количество отказов даже уменьшилось".

Главными причинами отказа по-прежнему остаются: нехватка документов для подтверждения цели визита и нехватка средств для самообеспечения.

Центр приводит данные Госпогранслужбы Польши, где заявляют, что в первые шесть месяцев 2019 года украинцы посетили Польшу около 5 млн раз.

Ранее руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила, что количество трудовых мигрантов из Украины в Польше с 2014-го увеличилось в пять раз.