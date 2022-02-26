Украинцев просят помочь с выявлением "спящих групп" оккупанта

Украинцев просят сообщить о россиянах, которые группами по 2-3 человека снимали жилье с декабря 2021 года по настоящее время. Это могут быть "спящие группы", сообщает Telegram-канал Верховная Рада.

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"На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы". Указанные лица снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч", – говорится в сообщении.

В основном квартиры снимали, пользуясь услугами риелторов.

"В населенных пунктах у риелторов есть свои рабочие чаты. Просьба к риелторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола, похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102", – сказано в сообщении.

Указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены.

Вадим Ребрина

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