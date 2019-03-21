Украинцы - мировые рекордсмены недоверия к власти: опрос Gallup

Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Украинцы меньше всех в мире доверяют власти. Об этом перед выборами президента, которые состоятся 31 марта, пишет со ссылкой на собственное социологическое исследование аналитически-консультативный отдел американского Института Гэллапа.

Доверие к руководству государства есть только у 9% опрошенных граждан Украины, подчеркивают социологи Gallup. Таким образом, по этому показателю страна второй год подряд оказалась мировым лидером.

Реклама

По данным Gallup, при президентстве Виктора Януковича доверие к власти в Украине также было низким и не превышало в пиковые годы 24%.

"В начале президентства Петра Порошенко были признаки того, что новый президент начинает восстанавливать шаткое доверие украинцев к власти: 24% граждан тогда были уверены в правительстве, и 48% одобряли работу Порошенко. Однако, эти надежды быстро увяли, так как многие украинцы увидели, что власть не в состоянии выполнить требования, которые были озвучены на Майдане. С 2015 года доверие не превышало 14%", - отмечают специалисты компании.

Ниже - графики мнений "да, правительство коррумпировано" (светлая линия) и "да, бизнес коррумпирован" (темная линия). По вертикали - процент опрошенных, по горизонтали - года.

По данным соцопроса, самый высокий в мире уровень недоверия к власти распространяется в Украине и на органы, ответственные за организацию и проведение выборов.

Только 12% опрошенных сказали, что они уверены в честности выборов. "Это значительный спад по сравнению с данными 2014 года, когда избирательной системе в Украине доверяли 26%", - отметили в Gallup.

Опросы Gallup проводятся с 2008 года методом телефонного интервью среди 1000 граждан Украины от 15 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 2,0-5,8%.