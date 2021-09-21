Украинцы отмечают улучшение дорог за прошедший год и ухудшение медицины – опрос Рейтинга

За последний год состояние дорог в Украине улучшилось, считают 63% украинцев, в то же время, 46% отмечают ухудшение медицинского обслуживания. Такие данные получила Группа Рейтинг в опросе об оценке модернизации инфраструктуры.

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Изменения в нескольких сферах инфраструктур опрошенные оценили так:

– состояние дорог улучшилось – 63%, ухудшилось – 16%;

– туристические поездки по Украине стали лучше – 35%, хуже – 5%;

– строительство социальной инфраструктуры улучшилось – 29%, ухудшилось – 24%;

– безопасность на дорогах улучшилась – 25%, ухудшилась – 26%;

– качество медицинского обслуживания улучшилось – 20%, ухудшилось – 46%;

– качество образования улучшилось – 16%, ухудшилось – 38%;

– качество пассажирских перевозок улучшилось – 14%, ухудшилось – 19%.

На отдельный вопрос, заметили ли вы улучшение состояния дорог или увеличение масштабов их ремонта, положительно ответили 82% опрошенных, отрицательно – 17%, в 2020 году было 76% и 23% соответственно.

36% опрошенных ставят улучшение дорог в заслугу президенту, 33% – местной власти, 8% – Министерству инфраструктуры и Укравтодору, по 1% – премьеру и Верховной Раде.

45% считает, что при президенте Владимире Зеленском дороги стали лучше, чем при его предшественнике Петре Порошенко, 4% придерживаются обратного мнения, 24% не видят разницы, 14% не видят улучшений не в одном из вариантов. 61% уверены, что при Зеленском дороги строили и ремонтировали больше, чем при Порошенко, 6% считают наоборот, не видят разницы 19%.

Опрос проведен 10-13 сентября 2021 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонного интервью опрошены 3000 человек от 18 лет и старше, ошибка – не более 1,%.

Общий объем финансирования строительства и ремонта дорог в 2021 году – 85,2 млрд грн.

15 сентября Кабмин утвердил законопроект о госбюджете на 2022 год и направил его в Верховную Раду. Основные цифры и макропоказатели – тут.

В 2022 году на ремонт дорог и улиц местным бюджетам планируют отправить 23,1 млрд грн.

Денис Юдин

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