Украинцы за неделю собрали 400 млн грн для Армии дронов
10.07.2022, 04:30
Михаил Федоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)
За неделю украинцы собрали 400 млн грн для Армии дронов проекта UNITED24, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы", – заявил он.
Bayraktar от Литвы отправился в Украину: тысячи литовцев пришли его "провожать" – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии