UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы за неделю собрали 400 млн грн для Армии дронов

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 04:30
Украинцы за неделю собрали 400 млн грн для Армии дронов - Фото
Михаил Федоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)

За неделю украинцы собрали 400 млн грн для Армии дронов проекта UNITED24, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы", – заявил он.

Bayraktar от Литвы отправился в Украину: тысячи литовцев пришли его "провожать" – фото

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
БПЛА дроны Михаил Федоров армия дронов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 