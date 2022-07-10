Украинцы за неделю собрали 400 млн грн для Армии дронов

За неделю украинцы собрали 400 млн грн для Армии дронов проекта UNITED24, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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"И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы", – заявил он.

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Наталия Медведева

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