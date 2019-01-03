Ульяна Супрун заявила о получении пяти повесток в суд

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун получила пять повесток в Печерский суд на 3 января 2019 года на рассмотрение дел об админправонарушениях. Об этом она сообщила у себя в Twitter.

Супрун уточнила, что четыре повестки от 4 декабря 2018 и одна от 19 декабря 2018 года.

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Фото: twitter.com/usuprun

"По номерам на конвертах можно отследить что они были отправлены 29 декабря 2018 года", - уточнила она.

10 сентября 2018 года Супрун обвинила руководство двух медицинских вузов - Одесского национального медицинского и Национального медицинского им. Богомольца - в саботаже и срыве обучения.