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03.01.2019, 11:09

Ульяна Супрун заявила о получении пяти повесток в суд

Ульяна Супрун заявила о получении пяти повесток в суд - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Печерском суде рассмотрят сегодня дела об админправонарушениях

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун получила пять повесток в Печерский суд на 3 января 2019 года на рассмотрение дел об админправонарушениях. Об этом она сообщила у себя в Twitter.

Супрун уточнила, что четыре повестки от 4 декабря 2018 и одна от 19 декабря 2018 года.

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Фото: twitter.com/usuprun

"По номерам на конвертах можно отследить что они были отправлены 29 декабря 2018 года", - уточнила она.

10 сентября 2018 года Супрун обвинила руководство двух медицинских вузов - Одесского национального медицинского и Национального медицинского им. Богомольца - в саботаже и срыве обучения.

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Теги: Супрун Ульяна, суд, повестки
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