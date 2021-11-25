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Умер бывший мэр Киева Омельченко

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 16:05
Умер бывший мэр Киева Омельченко - Фото
Александр Омельченко (Фото: LIGA.net)

Сегодня, 25 ноября, умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет….Когда-то он посещал мои и поединки брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича…", – написал мэр Киева Виталий Кличко.

18 ноября на заседании Киевсовета Кличко говорил, что Омельченко борется с последствиями коронавируса.

Умер бывший мэр Киева Омельченко

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 с. Зозов Липовецкого района Винницкой области.

Окончил Киевский строительный техникум, Киевский инженерно-строительный институт и институт народного хозяйства.

Омельченко возглавлял КГГА с 1996 по 2006 год, Киевсовет – с 1998 по 1999-й, был мэром столицы с 1999 по 2006-й. Бывший народный депутат.

Наталия Медведева
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Александр Омельченко киев смерть
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