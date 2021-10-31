Умер легендарный ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб на войне на Донбассе
Утром 31 октября умер легендарный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы Иван Залужный. Об этом сообщил в Facebook экс-председатель Запорожской ОГА Константин Брыль, позже информация появилась на сайте Запорожской ОГА.
Ветеран Второй мировой войны, капитан 1-го ранга Военно-морских сил СССР, участник битвы под Сталинградом Иван Аникеевич Залужный скончался на 104 году жизни.
Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел всю войну, в том числе и японскую кампанию.
Летом 2014 года Иван Залужный потерял единственного внука, который ушел защищать Украину. Доброволец Национальной гвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области.
Иван Залужный награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отчизны" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного знамени, орденом "За боевые заслуги", почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.
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