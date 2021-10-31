UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Умер легендарный ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб на войне на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2021, 17:09
Умер легендарный ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб на войне на Донбассе - Фото
Иван Залужный (Скриншот видео Института нацпамяти)

Утром 31 октября умер легендарный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы Иван Залужный. Об этом сообщил в Facebook экс-председатель Запорожской ОГА Константин Брыль, позже информация появилась на сайте Запорожской ОГА.

Ветеран Второй мировой войны, капитан 1-го ранга Военно-морских сил СССР, участник битвы под Сталинградом Иван Аникеевич Залужный скончался на 104 году жизни.

Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел всю войну, в том числе и японскую кампанию.

Летом 2014 года Иван Залужный потерял единственного внука, который ушел защищать Украину. Доброволец Национальной гвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области.

Иван Залужный награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отчизны" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного знамени, орденом "За боевые заслуги", почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.

Умер легендарный ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб на войне на Донбассе
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вторая мировая война война ветеран иван залужный
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 