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Уничтожен командный пункт и десять воздушных целей: сводка штаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 07:08
Уничтожен командный пункт и десять воздушных целей: сводка штаба ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ опубликовал сводку по состоянию на 6 утра 17 марта.

Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные силы Украины продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

В течение суток ВСУ был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.

Кроме того, за предыдущие сутки уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Россияне осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации руководства Украины и сил обороны.

Наряду с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил РФ участвовать в войне на территории Украины.

Дмитрий Смирнов
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ВСУ война с россией
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