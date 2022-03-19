Уничтожены командующий армией, 12 воздушных целей и несколько колонн техники – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ поделился оперативной информацией по состоянию на 6:00 19 марта.

Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага – 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Также в течение суток ВСУ уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются. Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Исходя из того, что врагу причинен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством РФ будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны.

В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории Российской Федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан.

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил РФ и росгвардии. Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

Враг продолжает нести существенные потери. Есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил РФ участвовать в войне против Украины.

Дмитрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.