Уничтожили офицеров и внедрились в разведку РФ. За что Зеленский наградил сотрудников СБУ

В 30-ю годовщину создания Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам СБУ за мужество и самоотверженность и образцовое исполнение служебных обязанностей при защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы чувствуем вашу защиту Украинского государства. Знаю, что многие офицеры, служащие сейчас находятся на линии фронта, выполняют важные операции. Но где бы вы ни были, мы все защищаем самое главное, что у нас есть, – нашу страну", – сказал президент.

Глава государства поблагодарил работников СБУ за верную службу Украины.

Часть сотрудников получила награды за ликвидацию заместителей командующего 41-й армией ВС РФ. "При непосредственном участии сотрудников СБУ и координации ими действий киберспециалистов, подразделениями ВСУ был ликвидирован один из заместителей командующего 41-й армией ВС РФ. Было установлено местонахождение и ликвидировано подразделениями ВСУ командира танкового полка. Вместе с ним была уничтожена колонна техники танкового полка ВС РФ на территории Киевской области", – рассказали LIGA.net в Офисе президента.

Также среди награжденных есть сотрудники СБУ, непосредственно участвовавшие в ожесточенном бою. Благодаря слаженным действиям этих оперативных сотрудников Службы и Территориальной обороны, враг вынужден был отступить с большими потерями: одна БМД уничтожена, пять единиц военной и колесной техники захвачены, убиты шесть военнослужащих регулярных войск РФ, рассказали в ОП.

Во время ведения боя сотрудниками СБУ была изъята из захваченной техники военная документация врага, а именно: документация системы работы связи (с позывными), работы системы ПВО вместе с паролями и схемами возможного расположения вражеской техники в Украине.

"Указанная военная документация была передана в военное командование ВСУ как доказательство осуществления РФ вооруженной агрессии против Украины", – рассказали LIGA.net в ОП.

Также медалью "За военную службу Украине" награжден руководитель одного из подразделений СБУ, который 27 февраля 2022 года под огненным прикрытием бойцов бригады охраны Генштаба ВСУ задержал двух граждан Беларуси и Украины, входивших в состав одного из ДРГ РФ и выполнявших задачи по захвату пулеметного расчета бригады в районе киевской станции метро "Берестейская"

Среди награжденных офицеров СБУ есть сотрудники, совершившие сверхсложную оперативную работу – агентурное проникновение в сеть российской военной разведки. В результате сделки были получены веские сведения о планировании и сроках начала вооруженной агрессии РФ против Украины, которые использованы для информирования военно-политического руководства государства.

Президент Зеленский отметил государственными наградами и военнослужащих СБУ, которые с задействованием оперативных возможностей организовали получение достоверных данных о местах накопления военной техники, дислокации личного состава и маршрутах передвижения подразделений ВС РФ, реализуемых путем информирования командования ВС Украины и нанесения огневого поражения по вражеским войскам.

Станислав Погорилов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.