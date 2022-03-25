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Уничтожили офицеров и внедрились в разведку РФ. За что Зеленский наградил сотрудников СБУ

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25.03.2022, 15:39
Уничтожили офицеров и внедрились в разведку РФ. За что Зеленский наградил сотрудников СБУ - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

В 30-ю годовщину создания Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам СБУ за мужество и самоотверженность и образцовое исполнение служебных обязанностей при защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, сообщает пресс-служба президента.

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"Мы чувствуем вашу защиту Украинского государства. Знаю, что многие офицеры, служащие сейчас находятся на линии фронта, выполняют важные операции. Но где бы вы ни были, мы все защищаем самое главное, что у нас есть, – нашу страну", – сказал президент.

Глава государства поблагодарил работников СБУ за верную службу Украины.

Часть сотрудников получила награды за ликвидацию заместителей командующего 41-й армией ВС РФ. "При непосредственном участии сотрудников СБУ и координации ими действий киберспециалистов, подразделениями ВСУ был ликвидирован один из заместителей командующего 41-й армией ВС РФ. Было установлено местонахождение и ликвидировано подразделениями ВСУ командира танкового полка. Вместе с ним была уничтожена колонна техники танкового полка ВС РФ на территории Киевской области", – рассказали LIGA.net в Офисе президента.

Также среди награжденных есть сотрудники СБУ, непосредственно участвовавшие в ожесточенном бою. Благодаря слаженным действиям этих оперативных сотрудников Службы и Территориальной обороны, враг вынужден был отступить с большими потерями: одна БМД уничтожена, пять единиц военной и колесной техники захвачены, убиты шесть военнослужащих регулярных войск РФ, рассказали в ОП.

Во время ведения боя сотрудниками СБУ была изъята из захваченной техники военная документация врага, а именно: документация системы работы связи (с позывными), работы системы ПВО вместе с паролями и схемами возможного расположения вражеской техники в Украине.

"Указанная военная документация была передана в военное командование ВСУ как доказательство осуществления РФ вооруженной агрессии против Украины", – рассказали LIGA.net в ОП.

Также медалью "За военную службу Украине" награжден руководитель одного из подразделений СБУ, который 27 февраля 2022 года под огненным прикрытием бойцов бригады охраны Генштаба ВСУ задержал двух граждан Беларуси и Украины, входивших в состав одного из ДРГ РФ и выполнявших задачи по захвату пулеметного расчета бригады в районе киевской станции метро "Берестейская"

Среди награжденных офицеров СБУ есть сотрудники, совершившие сверхсложную оперативную работу – агентурное проникновение в сеть российской военной разведки. В результате сделки были получены веские сведения о планировании и сроках начала вооруженной агрессии РФ против Украины, которые использованы для информирования военно-политического руководства государства.

Президент Зеленский отметил государственными наградами и военнослужащих СБУ, которые с задействованием оперативных возможностей организовали получение достоверных данных о местах накопления военной техники, дислокации личного состава и маршрутах передвижения подразделений ВС РФ, реализуемых путем информирования командования ВС Украины и нанесения огневого поражения по вражеским войскам.

Станислав Погорилов
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