УПЦ КП: Лавры неизбежно будут переданы Украинской церкви

В будущем лавры будут переданы Украинской церкви, потому что сейчас они принадлежат государству. Такое мнение высказал архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря в интервью Главреду.
"Что касается лавр, то они, как имущественные комплексы, принадлежат государству и были только переданы в пользование монастырям Московского патриархата", - рассказал Зоря.
По его мнению, в "исторической перспективе" украинские святыни должны принадлежать Украинской церкви, точно так же, как "святыни в России принадлежат российской церкви, а святыни в Румынии - румынской церкви".
Сам процесс передачи лавры, уверяет Зоря, будет "проходить без насилия" и не приведет к никаким негативным последствиям для церкви и Украины.
"Возможно, это произойдет через год, три, пять или десять. Это не важно. Важно, чтобы все понимали, что это неизбежно", - подчеркнул архиепископ.
Что касается способа передачи комплексов, то Зоря считает, что это произойдет "путем добровольного решения большинства монахов монастырей".
Ранее Минкульт заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры - субъекты национального значения, которые не могут передаваться в собственность, а, значит, они лишь арендованы УПЦ МП на 50 лет. Более того, Почаевская лавра могла передаваться УПЦ МП с нарушениями законодательства.