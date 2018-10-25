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25.10.2018, 11:43

УПЦ МП назвала условие, при котором отпоет умершего "раскольника"

УПЦ МП назвала условие, при котором отпоет умершего "раскольника" - Фото
Онуфрий (фото - news.church.ua)

В Московском патриархате заявили, что "неправильно крещеных" не отпевают, но могут быть исключения

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Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий заявляет, что его церковь не отпевает людей, крещенных в церквях Киевского патриархата, но могут быть исключения. Об этом он сказал в интервью журналу Пастырь и паства, передает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Относительно вопроса об отпевании тех, кто был крещен раскольниками, ответ ясный: кто крещен в канонической церкви - тот засвидетельствовал свое желание быть и отпетым в этой церкви. А если кто крещен в расколе, то он тем самым выразил желание, чтобы его там и провожали в последний путь. Мы не отпеваем раскольников, потому что не хотим нарушать свободу их выбора", - заявил он.

При этом он добавил, что в жизни каждый отдельный случай имеет свой подтекст, поэтому прежде, чем отказать просящему, священник "должен детально разобраться во всех обстоятельствах, почему почивший (покойный - ред.) избрал другую веру".

"Если при этом священник найдет аргументы, ко­торые относятся к немощи человеческой, а не к его фанатическому упорству, то он вправе с архиерейского благословения пойти на уступки", - сказал Онуфрий. 

31 декабря 2017 года в Запорожье погиб ребенок, на которого из окна многоэтажки прыгнул самоубийца. Во время похоронной процессии священник Московского патриархата узнал, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата и отказался отпевать его. "Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь - самозванная. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", - сообщил отец погибшего малыша. Два храма УПЦ МП отказались проводить обряд.

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Теги: упц мп, церковь, московский патриархат, киевский патриархат, священник, онуфрий, митрополит онуфрий, отказ отпевать покойника, отпевание, отказ отпевать
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