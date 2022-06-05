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Урсула фон дер Ляйен: Наш моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 14:58
Урсула фон дер Ляйен: Наш моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Julien Warnand/ЕРА)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что моральный долг Европы и союзников сделать возможным вступление Украины в ЕС.  

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"Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС", – сказала фон дер Ляйен во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2022. 

По ее словам, Еврокомиссия поддерживает создание единой платформы, которая бы объединила инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Мирового банка, G20 и отдельных стран для восстановления Украины. 

"Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина должна сама решать свое будущее. Европейская комиссия будет предоставлять Украине экспертную помощь по эффективным вложениям инвестиций и необходимым реформам. Это выстроит путь к Европейскому Союзу", – сказала фон дер Ляйен.

Роман Брыль
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вступление в ЕС МВФ урсула фон дер ляйен еврокомиссия
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