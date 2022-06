Урсула фон дер Ляйен: Наш моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что моральный долг Европы и союзников сделать возможным вступление Украины в ЕС.

"Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС", – сказала фон дер Ляйен во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2022.

По ее словам, Еврокомиссия поддерживает создание единой платформы, которая бы объединила инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Мирового банка, G20 и отдельных стран для восстановления Украины.

"Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина должна сама решать свое будущее. Европейская комиссия будет предоставлять Украине экспертную помощь по эффективным вложениям инвестиций и необходимым реформам. Это выстроит путь к Европейскому Союзу", – сказала фон дер Ляйен.

