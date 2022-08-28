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Усик, Притула, Кошевой, Данилко. Кого Зеленский наградил ко Дню Независимости

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 23:09
Усик, Притула, Кошевой, Данилко. Кого Зеленский наградил ко Дню Независимости - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

На сайте президента Украины в воскресенье появились указы о награждении наград ко Дню Независимости. Из-за войны традиционные публичные торжества в этом году не проходили, поэтому список награжденных стал известен гораздо позже обычного.

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Среди награжденных в этом году были:

→ члены правительства Ирина Верещук, Александр Кубраков, Виктор Ляшко, Денис Монастырский, Михаил Федоров

→ волонтеры Виталий Дейнега, Сергей Притула, Юрий Сапронов, Алексей Мочанов, Тарас Чмут

→ спортсмены Александр Усик, Андрей Проценко, Александр Авраменко, Анжелика Терлюга

→ артисты Юрий Горбунов, Андрей Данилко, Виталий Козловский, Евгений Кошевой, Арсен Мирзоян, Александр Пикалов, Олег Скрипка, Евгений Галич, Николай Серга, Андрей Хливнюк, Наталья Могилевская, Злата Огневич, Светлана Тарабарова

→ журналисты Ульяна Беспалько (РБК-Украина), Сергей Бобок (Харьков Times), Александр Мартыненко (Интерфакс-Украина), Сергей Сидоренко (Европейская правда), Михаил Ткач (Украинская правда), Дарья Феденко (НСТУ), Андрей Цаплиенко ( 1+1), Петр Шевченко (НВ Бизнес)

→ и множество других людей, отличившихся при защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Полный список – здесь.

Звание генерала ко Дню Независимости получили:

→ начальник Западного территориального управления Национальной гвардии Украины Александр Буравков
→ начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области Ярослав Колесник
→ заместитель директора Департамента персонала Администрации Государственной пограничной службы Украины Иван Васильчук
→ начальник Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Дмитрий Неведров
→ заместитель командира Корпуса резерва Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Андрей Грицьков
→ начальник штаба – заместитель командующего Сил логистики Вооруженных Сил Украины Олег Гуть
→ начальник Военной академии в Одессе Алексей Шевченко

Высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла получили посол Украины в Турции Василий Боднарь и посол в Швеции Андрей Плахотнюк.

Читайте также: Пистолет для Путина, Герой Украины в ОПЗЖ. Кого и за что награждают украинские президенты

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский день независимости
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