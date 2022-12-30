Усиление уголовной ответственности для военных: Резников объяснил свою позицию
Министр обороны Алексей Резников поддержал закон об ужесточении ответственности военнослужащих, так как на его принятии настаивало все руководство ВСУ и боевые командиры. Об этом он сказал в интервью Lb.ua.
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Резников подчеркнул, что вызвавший общественную дискуссию законопроект "был подготовлен народными депутатами не просто по просьбе, а по требованию военного командования Украины, начиная от главкома, продолжая начальником Генерального штаба, командующими ОТУ, ОСУ и командирами бригад".
Он отметил, что "это люди, которым мы доверяем", так как они 10 месяцев спасают Украину. И если они говорят, что им необходимо для победы обеспечить уровень дисциплины, это необходимо сделать.
Резников напомнил, что сейчас не действует принцип неотвратимости наказания за такие виды преступлений как дезертирство и самовольное оставление места прохождения службы.
"Я посмотрел как юрист: не вызывает никаких сомнений, что во время военного положения принцип неотвратимости наказания должен быть обеспечен", – сказал Резников.
Он также сказал, что "военные несколько месяцев убеждали нас это сделать. Просили сделать это еще с весны. И народные депутаты на это отреагировали. Вот и все".
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