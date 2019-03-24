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24.03.2019, 19:25

В 1+1 объяснили трансляцию передач с Зеленским в "день тишины"

В 1+1 объяснили трансляцию передач с Зеленским в "день тишины" - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

1+1 заявляет, что Зеленский будет в "день тишины" фигурировать в своей телепередаче как "актер, а не кандидат"

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В передачах, которые будут транслировать на телеканале 1+1 в "день тишины" 30 марта, кандидат в президенты Владимир Зеленский не участвует, а в архивном выпуске "Вечернего квартала" участвует как "актер, а не кандидат". Об этом говорится в заявлении 1+1 media Игоря Коломойского.

"Медиагруппа считает, что не нарушает законодательство, показывая Зеленского - актера, так же как и каналы группы 1+1 media или другие каналы могут транслировать события с участием президента при исполнении обязанностей главы государства, например, во время международных встреч", - заявили на талеканале.

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Программа передач 1+1 30 марта выглядит следующим образом:

Кроме того, в 1+1 утверждают, что якобы программная сетка не адаптируется под рекламу политических сил и не претерпевает кардинальных изменений уже несколько лет.

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Теги: 95 квартал, Владимир Зеленский, выборы, 1+1, агитация
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