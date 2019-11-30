В Apple прокомментировали ситуацию с "российским" Крымом

Apple (фото - depositphotos.com)

Американская корпорация Apple прокомментировала обозначение в своих приложениях для российских пользователей Крыма как части страны-агрессора России, заявив, что они проведут аудит своей политики по "спорным территориям". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря корпорации Труди Мюллер.

Она заявила, что Apple ничего не изменила в свои картах за пределами России и якобы "внесла изменения для российских пользователей из-за нового закона, вступившего в силу в этой стране".

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и другие внутренние законы, прежде чем принимать решение о маркировке на наших картах и вносим изменения, если этого требует закон", - сказала Мюллер.

Сотрудники корпорации уже работают над подробным изучением вопроса о будущем обозначении "спорных границ" во многих приложениях Apple, что может повлечь изменение политики компании.