В Киевской и Черкасской областях работает ПВО: людей просят оставаться в укрытиях

В Борисполе в Киевской области раздались звуки взрывов. Об этом сообщает местный Telegram-канал Борисполь INFO.

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Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба призвал жителей области находиться в укрытиях.



"В области работают силы ПВО. Отмечаю – ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил!" – написал он.

Также о взрыве сообщают жители Белой Церкви.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о работе противовоздушной обороны в Черкасской области.

"Внимание! Обезопасьтесь! Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО", – написал он.

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Вадим Ребрина

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