В Киевской и Черкасской областях работает ПВО: людей просят оставаться в укрытиях
17.10.2022, 20:02
Подготовленные к запуску БПЛА Shahed-136 (Герань-2)
В Борисполе в Киевской области раздались звуки взрывов. Об этом сообщает местный Telegram-канал Борисполь INFO.
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Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба призвал жителей области находиться в укрытиях.
"В области работают силы ПВО. Отмечаю – ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил!" – написал он.
Также о взрыве сообщают жители Белой Церкви.
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о работе противовоздушной обороны в Черкасской области.
"Внимание! Обезопасьтесь! Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО", – написал он.
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