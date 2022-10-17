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В Киевской и Черкасской областях работает ПВО: людей просят оставаться в укрытиях

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 20:02
В Киевской и Черкасской областях работает ПВО: людей просят оставаться в укрытиях - Фото
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В Борисполе в Киевской области раздались звуки взрывов. Об этом сообщает местный Telegram-канал Борисполь INFO.

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Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба призвал жителей области находиться в укрытиях.

"В области работают силы ПВО. Отмечаю – ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил!" – написал он.

Также о взрыве сообщают жители Белой Церкви.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о работе противовоздушной обороны в Черкасской области.

"Внимание! Обезопасьтесь! Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО", – написал он.

новость дополняется

Вадим Ребрина
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обстрел дрон Черкассы Борисполь атака
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