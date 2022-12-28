В бою с российскими оккупантами погиб гражданин Австралии
28.12.2022, 09:55
Фото - Генштаб ВСУ
Гражданин Австралии погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Эту информацию CNN подтвердили в Министерстве иностранных дел и торговли Австралии (DFAT).
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сейдж О'Доннелл "погиб в бою, защищая свободу украинского народа", – говорится в заявлении его матери, распространенном DFAT.
"Сейджа очень любили его друзья и семья. Нам будет очень не хватать его юмора, доброго сердца, ценностей и смеха. Мы опустошены нашей недавней потерей Сейджа", – говорится в заявлении.
DFAT оказывает семье консульскую помощь, сказал представитель министерства.
Читайте также: Разбор | 40 000 заявок со всего мира. Как устроен украинский Интернациональный легион
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии