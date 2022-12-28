В бою с российскими оккупантами погиб гражданин Австралии

Гражданин Австралии погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Эту информацию CNN подтвердили в Министерстве иностранных дел и торговли Австралии (DFAT).

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Сейдж О'Доннелл "погиб в бою, защищая свободу украинского народа", – говорится в заявлении его матери, распространенном DFAT.

"Сейджа очень любили его друзья и семья. Нам будет очень не хватать его юмора, доброго сердца, ценностей и смеха. Мы опустошены нашей недавней потерей Сейджа", – говорится в заявлении.

DFAT оказывает семье консульскую помощь, сказал представитель министерства.

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Вадим Ребрина

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