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В бою с российскими оккупантами погиб гражданин Австралии

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 09:55
В бою с российскими оккупантами погиб гражданин Австралии - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Гражданин Австралии погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Эту информацию CNN подтвердили в Министерстве иностранных дел и торговли Австралии (DFAT).

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Сейдж О'Доннелл "погиб в бою, защищая свободу украинского народа", – говорится в заявлении его матери, распространенном DFAT.

"Сейджа очень любили его друзья и семья. Нам будет очень не хватать его юмора, доброго сердца, ценностей и смеха. Мы опустошены нашей недавней потерей Сейджа", – говорится в заявлении.

DFAT оказывает семье консульскую помощь, сказал представитель министерства.

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Вадим Ребрина
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война Австралия
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