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В Британии отозвали лицензию вещания у российского пропагандистского канала

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 11:12
В Британии отозвали лицензию вещания у российского пропагандистского канала - Фото
Иллюстративное фото (Фото - EPA)

Британский регулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание российского государственного новостного канала RT. Об этом сообщает BBC.

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Ofcom заявил, что более "не считает, что лицензиат RT ... может распоряжаться лицензией на вещание в Великобритании" и что решение об отзыве лицензии "вступает в действие немедленно".

Ofcom ведет 29 расследований относительно "должной беспристрастности новостей и текущих событий, освещаемых RT о вторжении России в Украину".

В настоящий момент канал отсутствует на всех платформах вещания в Великобритании, так как ранее к нему был применен запрет, наложенный Евросоюзом. Хотя Великобритания больше не входит в ЕС, запрет действителен для спутниковых компаний в Люксембурге и Франции, которые предоставляли RT-канал для пакетов вещания Sky, Freesat и Freeview.

2 марта Google заявил, что заблокировал мобильные приложения телеканалов Russia Today и Sputnik в своем магазине Play Store. 

Сергей Бережной
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russia today пропаганда россии
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