В Буче полиция накрыла предполагаемый склад мародеров – фото

В Буче по указанию местных жителей военнослужащие задержали трех мужчин, у которых был склад с большим количеством имущества, происхождение которого они не смогли объяснить. Об этом сообщает Telegram МВД.

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Все трое задержанных переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.

Сергей Бережной

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