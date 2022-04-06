В Буче полиция накрыла предполагаемый склад мародеров – фото
06.04.2022, 15:45
Задержание подозреваемых в мародерстве в Буче (Фото - МВД)
В Буче по указанию местных жителей военнослужащие задержали трех мужчин, у которых был склад с большим количеством имущества, происхождение которого они не смогли объяснить. Об этом сообщает Telegram МВД.
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Все трое задержанных переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.
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