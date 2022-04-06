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В Буче полиция накрыла предполагаемый склад мародеров – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 15:45
В Буче полиция накрыла предполагаемый склад мародеров – фото - Фото
Задержание подозреваемых в мародерстве в Буче (Фото - МВД)

В Буче по указанию местных жителей военнослужащие задержали трех мужчин, у которых был склад с большим количеством имущества, происхождение которого они не смогли объяснить. Об этом сообщает Telegram МВД. 

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Все трое задержанных переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.

Задержание подозреваемых в мародерстве в Буче (Фото – МВД)

Задержание подозреваемых в мародерстве в Буче (Фото – МВД)

Задержание подозреваемых в мародерстве в Буче (Фото – МВД)
Сергей Бережной
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буча мародеры
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